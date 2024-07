Des villes et des jeux : Los Angeles, un héritage profitable (2/5)

information fournie par France 24 • 16/07/2024 à 11:07

Suite de notre série consacrée aux villes hôtes des Jeux olympiques et à l'impact à long terme des Jeux : pour ce deuxième épisode, direction la Californie, à l’ouest des Etats-Unis. En 1984, Los Angeles, seule ville candidate après le retrait de Téhéran, s'apprête à accueillir les JO dans une ambiance morose. Trop chers, trop politiques… Les Jeux ont perdu leur attrait. Et pourtant, ils vont s'avérer être un grand succès qui, quarante ans plus tard, continue à avoir un impact sur la vie des habitants, notamment les plus défavorisés. Reportage de nos correspondants, Pierrick Leurent, Valérie Defert et Wassim Cornet.