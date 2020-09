France 24 • 25/09/2020 à 20:03

Le 3 novembre 2020, les citoyens américains doivent élire leur nouveau président. Le pays est actuellement confronté à des tensions raciales et sociales, des problèmes environnementaux, ainsi qu'à la pandémie de coronavirus, qui a déjà tué plus de 200 000 Américains. Cette élection est cruciale pour déterminer l'avenir du pays et façonner la trajectoire du pays pour les quatre prochaines années.