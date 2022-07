Démographie mondiale : "c’est un défi pour nombre de pays"

information fournie par France 24 • 12/07/2022 à 13:58

Mi-novembre 2022, l’ONU estime que la population mondiale comptera huit milliards d’êtres humains sur terre. Devons-nous être inquiets de ce chiffre ? Mère Nature pourrait-elle nourrir toute la population? Patrick Gerland, chef de la Section des estimations et des projections démographiques, invité de France 24 nous livre son analyse et affirme : "oui, à partir du moment où il y a suffisamment d’accès et de partage de l’accès aux ressources". Décryptage.