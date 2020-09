Démission de Fayez al-Sarraj : la Libye définitivement ingouvernable ?

France 24 • 17/09/2020 à 20:06

C'est l'un des principaux protagonistes de la guerre civile qui déchire la Libye depuis maintenant six ans. Fayez al-Sarraj a pris tout le monde de court en annonçant hier son départ prochain. D'ici fin octobre, il quittera le Gouvernement d'union nationale (GNA) qu'il dirige, le seul reconnu par l'Organisation des Nations Unies, pour céder sa place à un nouvel exécutif issu des pourparlers inter-libyens en cours en Suisse et au Maroc. Faut-il y voir un énième coup de bluff dans cette partie de poker menteur ou bien le signe que la Libye, décidément, est bel et bien ingouvernable ?