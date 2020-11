Debrief Bourse du 9 novembre : Pfizer ou la lumière au bout du tunnel, le CAC 40 décolle !

Boursorama • 09/11/2020 à 18:18

La bonne nouvelle qu'attendaient les investisseurs depuis des mois est enfin arrivée. Et cette fois-ci il ne s'agit pas d'un simple effet d'annonce puisque le laboratoire américain Pfizer et la biotech allemande BioNTech ont annoncé un taux de succès de 90% pour leur candidat-vaccin contre le Covid-19.

Si cette annonce n'est pas synonyme d'une sortie de crise immédiate car le vaccin devra désormais passer d'autres étapes, pour les marchés cette information fait figure de lumière au bout du tunnel

Bref, le CAC 40, déjà bien orienté dans la matinée a littéralement décollé à la mi-journée et termine sur une hausse de 7,57% vers les 5336 points.

Forcément cette annonce profite aux secteurs délaissés pour ne pas dire littéralement massacrés ces derniers mois.

Ainsi les foncières commerciales à l'instar d'Unibail-Rodamco-Westfield bénéficie d'un courant acheteur. +24% de hausse

Le bond est également impressionnant pour Airbus. +18,57%. Le titre bénéficie en outre de l'annonce de l'Union européenne qui va imposer dès demain des droits de douane supplémentaires de 15 points sur les avions moyen et long courrier américains.

Les bancaires enregistrent également des hausses à deux chiffres. +18,41% pour Société Générale, presque 18% pour BNP Paribas.

Le tourisme et le transport aérien s'offrent aussi une bouffée d'oxygène. Accor : +21%. ADP +25%

On ajoute à cette liste, l'automobile mais aussi la restauration d'entreprises avec Sodexo. Presque 25% de hausse

Sans perspectives pendant des mois, le géant français de l'affichage JC Decaux prend une impressionnante revanche.

Et évidemment, cette annonce encourageante profite au pétrole, car un retour à la normale serait synonyme de demande d'or noir plus importante. Le baril de Brent s'échange à 42 dollars. Total, poids lourd de la cote gagne plus de 15% et embarque les parapétrolières.

A l'inverse les gagnants de la crise du Covid sont délaissés. Teleperformance et Dassault Systems seules baisses du CAC 40

Sur le SBF 120, Le secteur de la santé est en fort repli avec BioMérieux, Sartorius Stedim Biotech et Eurofins.

Violente baisse également pour Novacyt spécialisée dans la fabrication de tests diagnostics rapides qui cède plus de 30%

L'éditeur de jeux vidéos Ubisoft plonge également.

Outre-Atlantique, les marchés profitent eux aussi du regain d'espoir sur le développement d'un vaccin efficace contre le Covid-19 et de la victoire de Joe Biden à l'élection présidentielle. Les indices marquent de nouveaux records avec un Dow Jones qui a enregistré un nouveau record historique en séance à 29.933 points. Comme en Europe, les titres des compagnies aériennes s'envolent !