Debrief Bourse du 7 mai : l'espoir d'une reprise économique booste le CAC 40 (+1,54%)

Boursorama • 07/05/2020 à 18:39

Le marché repart à la hausse porté par la bonne surprise du commerce chinois. L'indice PMI pour les services en Chine est en effet ressorti à 44,4 en avril, c'est mieux que les prévisions des analystes. La Bourse de Paris est également bien orientée avec un déconfinement confirmé sur l'ensemble du territoire le 11 mai. Le CAC 40 termine sur une hausse de 1,54% vers les 4501 points.

L'actualité du jour sur les marchés est une nouvelle fois rythmée par les publications de résultats.

D'abord avec ArcelorMittal qui termine en tête de l'indice CAC 40 +7,50%. Si le géant mondial de l'acier a enregistré une perte nette de 1,1 milliard de dollars au premier trimestre, pénalisé par le ralentissement de la demande, le groupe améliore sa performance opérationnelle. Sa perte d'exploitation est ainsi quasiment divisée par cinq par rapport au trimestre précédent, ramenée à 353 millions de dollars contre 1,5 milliard.

Toujours sur l'indice CAC 40, le fabricant de matériel électrique Legrand a vu son bénéfice net reculer de 12,2% au premier trimestre avec la crise sanitaire, et "anticipe un retrait marqué" de son activité au deuxième trimestre. Le titre recule de 0,38%.

En outre, Air France-KLM paye sans surprise un lourd tribut à la crise. La compagnie aérienne essuie une perte nette de 1,8 milliard d'euros au premier trimestre, et dit s'attendre à des retombées encore plus désastreuses d'ici l'été. Air France-KLM abandonne 2,52%.

Dans le palmarès du jour, Wordline progresse de 5,17%, Airbus repart à la hausse + 3,82%.A l'inverse, Sodexo et Sanofi affichent les plus fortes baisses, respectivement de -1,94% et de - 1,81%.

Sur le SBF 120, Nexans affiche une hausse de 10,82% porté par la publication de ses résultats. L'expert de l'industrie du câble publie en effet un chiffre d'affaires stable au premier trimestre. Les investisseurs saluent par ailleurs la résilience du groupe qui dispose d' un bilan solide et d'un carnet de commandes bien fourni.

Outre-Atlantique, malgré un nombre plus important que prévu par les analystes d'inscriptions hebdomadaires au chômage, les marchés sont orientés à la hausse. En début de séance, le Dow Jones gagnait 1,18%, le Standard & Poor's 500 progressait de 1,4% et le Nasdaq s'appréciait à +1,34%.