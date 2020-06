Debrief Bourse du 22 juin : la question sanitaire pèse sur le CAC 40

Boursorama • 22/06/2020 à 18:27

Le CAC 40 évolue sans direction claire pour cette première séance de la semaine... Il faut dire que l'augmentation du nombre de cas de Covid-19 dans le monde inquiète les investisseurs. Une deuxième vague pourrait en effet obliger les Etats à prendre de nouvelles mesures sanitaires ce qui entrainerait un ralentissement voire une nouvelle mise à l'arrêt de l'économie..

L'indice phare parisien est resté indifférent au sursaut de Wall Street et termine en recul -0,62% vers les 4948 points...

Du côté des valeurs, Peugeot est porté par un relèvement de recommandation de Redburn qui passe à l'achat sur le titre. Le constructeur termine en tête de l'indice. Tout le secteur bénéficie de cette hausse. Michelin gagne notamment 1,71%

Carrefour bénéficie de son côté d'un relèvement de recommandation de JPMorgan qui passe à "surpondérer" contre "neutre" avec un objectif de cours légèrement revu à la hausse : 17 euros contre 16.

A noter que pour son premier jour au sein du CAC 40, Teleperformance qui remplace Sodexo s'offre une hausse de 0,79%. Crédit Suisse a relevé son objectif de cours sur le titre à 260 euros contre 235 euros.

A l'inverse, Publicis et Danone sont en recul et perdent respectivement 2,70% et 2,74%.

Sur le SBF 120, Trigano enregistre la plus forte hausse. Le spécialiste du camping-car profite d'un épais carnet de commandes favorisé par le contexte actuel. En trois mois le titre a pris plus de 70%

Dans l'actualité : Arkema progresse de 2,92% porté par une information de Bloomberg évoquant la cession de son pôle de son pôle Plexiglass, ce qui pourrait rapporter au groupe de chimie environ 1 milliard d'euros.

L'autre information du jour sur l'indice, c'est l'annonce de Lagardère qui dit avoir reçu une offre d'achat ferme de Mediawan portant sur 100% du capital de Lagardère Studios. Ce projet de cession valorise Lagardère Studios à une valeur d'entreprise estimée à 100 millions d'euros. L'action Lagardère progresse de 0,65%

A l'inverse, la crainte d'une deuxième vague du Covid-19 affecte les valeurs parapétrolières. Vallourec perd plus de 7%.

Enfin Elis, le groupe de blanchisserie industrielle est pénalisé après un abaissement de recommandation de Crédit Suisse qui passe à "sous-performance" contre « surperformance".

Outre-Atlantique, après un démarrage dans le rouge, les marchés passent en territoire positif mais les investisseurs sont toujours inquiets par la hausse récente de contaminations et d'hospitalisations liées au Covid-19.