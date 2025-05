David Baverez, homme d'affaires et essayiste : "celui qui produit, gagne !"

information fournie par France 24 • 02/05/2025 à 13:50

Ali Laïdi reçoit David Baverez, investisseur basé à Hong Kong et auteur de "Bienvenue en économie de guerre !" publié chez Odile Jacob. L'homme d'affaires invite les Européens à tirer les conséquences stratégiques et économiques de l’affrontement entre les géants américains et chinois, au risque d'un grand déclassement "L'Europe doit se réinventer (...) Lorsque je parle de produire, je ne fais pas référence qu'à l'industrie, mais aussi aux services. Il faut se remettre à travailler. C'est la fin des trente glandeuses."