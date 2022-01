Crise ukrainienne : les occidentaux multiplient les évacuations diplomatiques alors que l'Otan envoie des renforts

information fournie par France 24 • 24/01/2022 à 13:18

Les pays de l'Otan ont placé des forces en attente et envoyé des navires et des avions de combat pour renforcer leur défense en Europe de l'Est face aux activités militaires de la Russie aux frontières de l'Ukraine, a annoncé l'Otan lundi, alors que Washington et Londres ordonnent l'évacuation des diplomates et de leur famille à Kiev.