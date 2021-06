France 24 • 25/06/2021 à 16:49

Alors que la France lève ses dernières mesures de restrictions d'activités liées à la pandémie, comment peut-elle rebondir ? Entre rattrapage et nouveaux variants, comment relancer durablement l'économie ? Et comment réduire les inégalités sociales et intergénérationnelles ? Une relance verte est-elle possible ?