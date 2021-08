information fournie par France 24 • 27/08/2021 à 16:35

La Tunisie est toujours dans l'impasse politique. Lundi, le président Kaïs Saïed a prolongé jusqu'à nouvel ordre le gel du Parlement. Sans gouvernement ni feuille de route depuis un mois, l'avenir démocratique du pays est incertain, son économie toujours à l'arrêt et l'urgence sociale toujours aussi criante. Entre paralysie politique, inflation, chômage et pandémie, une sortie de crise est-elle possible ?