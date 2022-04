Crimes de guerre : les Européens en quête de preuves en Ukraine

information fournie par France 24 • 15/04/2022 à 13:59

Peut-on qualifier les crimes perpétrés en Ukraine par les milices et l’armée russe de crimes de guerre, voire de crimes contre l’humanité ou même encore de génocide, comme l’a affirmé le président américain Joe Biden ? À Boutcha, les corps de 360 civils ont été retrouvés en un seul week-end après le retrait des forces russes. Vladimir Poutine nie toute responsabilité. L'Ukraine a ouvert 5 600 enquêtes pour crimes de guerre présumés sur son territoire depuis le début de l'invasion et reçoit l’aide de la Cour pénale internationale. Les Européens ne sont pas en reste : Eurojust, l’organe judiciaire européen, a mis sur pied une équipe d’enquête commune et entend centraliser les preuves de crimes commis.