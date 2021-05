Covid-19 : un an après l'hécatombe dans les maisons de retraite, le Canada tire le bilan

France 24 • 14/05/2021 à 15:53

Au Canada, pendant la première vague de l'épidémie de Covid-19, près de sept morts sur dix ont été enregistrés dans les centres de soins de longue durée pour personnes âgées, un record mondial. Ces seniors sont souvent morts seuls dans leur chambre. Pas toujours à cause du coronavirus. Certains ont été emportés par la faim, la soif, plus généralement par le manque de soins, selon plusieurs rapports d'enquête rendus publics depuis un an. Reportage au Québec et en Ontario, les deux provinces les plus touchées par le phénomène.