France 24 • 18/09/2020 à 16:34

En France, face à une résurgence de l'épidémie de la Covid-19, de nouvelles mesures restrictives ont été annoncées par le ministre de la Santé, Olivier Véran. Un tour de vis est prévu à Lyon et Nice après Bordeaux, Marseille et à la Guadeloupe. L'accélération de l'épidémie inquiète, même si la Banque de France table sur une reprise économique plus forte que prévu.