Covid-19 : le point sur la pandémie qui bouscule le monde

France 24 • 19/04/2021 à 14:56

Lors de sa dernière allocution, le président français Emmanuel Macron avait fixé l'horizon à la mi-mai pour une sortie du confinement et un retour progressif à la vie normale au sein du pays. Alors que dans plusieurs pays, l'ouverture des places et des espaces culturels est prévue dès cette semaine, notamment en Grande-Bretagne où plus de 50 % de la population a déjà reçu sa première dose du vaccin, la première phase du déconfinement est amorcée.