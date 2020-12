Covid-19 : "La découverte du vaccin, c'est le début de la fin de la pandémie"

France 24 • 04/12/2020 à 17:02

La pandémie de Covid-19 fait vivre aux États-Unis leur plus grave crise depuis la Seconde Guerre mondiale, selon l'OCDE. Notre invité fait partie de ceux qui ont redonné aux Américains et au monde l'espoir de tourner un jour la page du Covid-19 : Moncef Slaoui est le conseiller scientifique de l'opération Warp speed, qui permettra la distribution aux États-Unis des vaccins développés par les laboratoires Pfizer et Moderna. Le scientifique nous explique pourquoi la découverte de ces vaccins représente "le début de la fin de la pandémie".