information fournie par France 24 • 04/10/2021 à 14:44

Épargnée pendant 18 mois, la Nouvelle-Calédonie fait face depuis trois semaines à une flambée de Covid-19 qui a déjà fait près de 130 morts et interrompu la campagne pour le référendum sur l'indépendance du 12 décembre, dont la tenue fait débat. Immersion dans un service de réanimation du centre hospitalier de Dumbéa où les patients sont de plus en plus jeunes.