France 24 • 02/09/2020 à 18:27

La Colombie, deuxième pays d'Amérique latine le plus touché par la pandémie de Covid-19 après le Brésil, frôle les 600 000 cas. Le pays a pourtant été l'un des premiers à décréter un confinement de sa population et ce pendant plusieurs mois. Dans la capitale, Bogota, le système hospitalier est au bord de la rupture. Reportage de nos correspondants sur place, Pascale Mariani et Simone Bruno.