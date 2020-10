Couvre-feu en France : fin de soirée pour les Français

France 24 • 15/10/2020 à 20:16

L'automne en Europe aura comme un air de printemps, la chaleur en moins. Passé le déconfinement estival et l'espoir d'une sortie de crise, le coronavirus revient en force saturer les services de réanimation hospitaliers et restreindre nos libertés de mouvement. Les uns après les autres, les États adoptent de nouvelles restrictions. La France vient à son tour d'opter pour le couvre-feu de 21h à 6h. Il entrera en vigueur dès samedi alors que la "bulle sociale" est désormais limitée à six personnes. Est-ce suffisant, est-ce efficace ou au contraire va-t-on trop loin ?