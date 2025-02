information fournie par France 24 • 14/02/2025 à 10:09

Face aux Etats-Unis et à la Chine, l'Europe est-elle toujours dans la course à l'intelligence artificielle? Après deux jours d'échanges, de débats, et d'annonces d'investissements majeurs, le sommet pour l'action sur l'IA s'est achevé mardi 11 février à Paris. Deux visions se sont affrontées : d'un côté, les États-Unis qui appellent à limiter la régulation, tandis que 61 pays se sont accordés pour une intelligence artificielle "ouverte", "inclusive" et "éthique".