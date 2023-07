Coup de force au Niger : E. Macron condamne "un coup d'Etat illégitime et dangereux"

information fournie par France 24 • 28/07/2023 à 11:52

Le président français Emmanuel Macron condamne "avec la plus grande fermeté" un "coup d'Etat dangereux pour la région". Hier, le chef d'état major des armées s'est rallié aux putschistes suite au coup de force au Niger. Le président, Mohammed Bazoum, est toujours retenu au palais présidentiel. Le président béninois qui devait mener une médiation est finalement resté à Cotonou. Un sommet de la Cédéao est en préparation. On écoute le président français suivi de Stanislas Poyet, correspondent pour le Figaro et Radio France à Niamey.