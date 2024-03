information fournie par France 24 • 27/03/2024 à 11:26

Les cours du cacao n'en finissent pas de s'envoler. À la bourse de New York mardi, il ont pour la première fois de l'histoire franchi brièvement le seuil symbolique des 10 000 dollars la tonne. En cause : des récoltes compliquées par de mauvaises conditions météorologiques en Côte d'Ivoire et au Ghana, mêlées à de la spéculation. Cette inflation, pas encore totalement répercutée sur le prix du chocolat, ne profite en revanche pas aux planteurs africains.