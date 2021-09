Coup d'État en Guinée : la Cédéao sanctionne la junte et réclame des élections

information fournie par France 24 • 17/09/2021 à 11:25

Les membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) ont décidé, mercredi, de sanctionner les auteurs du coup d'État qui a renversé le président Alpha Condé, et appelé à des élections au plus tard dans six mois.