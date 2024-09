information fournie par Euronext • 26/09/2024 à 15:21

Dans cette nouvelle édition, Stéphane Boujnah, Président du Directoire et Directeur Général du groupe Euronext, revient sur les 10 ans de l'introduction en Bourse d'Euronext et nous parle de l'historique de croissance du Groupe et des différentes acquisitions qui ont permis une diversification des actifs et du profil de la société au service de ses clients.