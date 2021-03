Côte d'Ivoire : Rose Goyéli Tuo, créatrice d'une appli à seulement 15 ans

France 24 • 25/03/2021 à 09:45

Notre invitée a seulement 15 ans et a reçu le Prix "Coup de Cœur" des Margaret Afrique 2021 pour son action en faveur d'une Afrique digitale, respectueuse de l'environnement et des normes d'urbanisation. Rose Goyéli Tuo a créé "X-Market", une application pour mieux gérer l'implantation de boutiques ambulantes en bordures de routes en Côte d'Ivoire. Une innovation qui permet de réduire les accidents, les querelles de voisinage et les altercations entre vendeurs et autorités publiques qui parfois vont jusqu'à la saisie et la destruction de marchandises.