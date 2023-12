information fournie par France 24 • 12/12/2023 à 14:07

À Dubaï, les négociations se poursuivent ce mardi 12 décembre pour trouver un accord autour du climat sur fond de désaccord autour de la sortie des énergies fossiles. Une partie des pays présents sont pour, mais les pays producteurs de pétrole et certains pays en développement s'y opposent. Selon François Gemenne, co auteur du dernier rapport du Giec et invité sur France 24, un texte devrait être présenté dans l'après-midi pour tenter de mettre tout le monde d'accord.