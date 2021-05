Conflit israélo-palestinien : Antony Blinken à la rencontre de Benyamin Netanyahu et Mahmoud Abbas

France 24 • 25/05/2021 à 14:53

Quelques jours après le fragile cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, le chef de la diplomatie américaine est en visite dans la région. Ce mardi matin, Antony Blinken s'est entretenu avec Benyamin Netanyahu et a assuré que les Etats-Unis aiderait financièrement à reconstruire Gaza, mais il veut éviter que cet argent bénéficie au Hamas plutôt qu'aux civils. Après Jérusalem, il est attendu à Ramallah pour renouer avec les palestiniens. Notre correspondante, Gwendoline Debono, nous en dit plus depuis Jérusalem.