information fournie par France 24 • 17/06/2022 à 09:55

C'est la grande surprise de la présidentielle en Colombie. Rodolfo Hernandez, un millionnaire quasi-octogénaire, a mis la droite traditionnelle hors course et affronte dimanche 19 juin au second tour l'opposant de gauche Gustavo Petro. Reportage au coeur de la ville de Bucaramanga.