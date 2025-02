information fournie par France 24 • 10/02/2025 à 11:42

Dans un contexte de crises internationales multiples, les industries du luxe se questionnent. Comment atteindre des objectifs financiers toujours plus ambitieux ? Comment la création pourrait-elle encore faire rêver… plus ? La très féministe Maria Grazia Chiuri, pour Dior, convoque Alice et ses merveilles, tandis que les irrésistibles Néerlandais Viktor & Rolf se moquent de l’I.A. Le pétillant japonais Yuima Nakazato propose, lui, une tenue portable pendant environ 10 000 ans.