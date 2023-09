Cinéma : Léa Drucker face aux démons de la passion dans "L'été dernier"

information fournie par France 24 • 06/09/2023 à 17:00

Dans ce numéro de "À l'Affiche" 100% cinéma, Louise Dupont et Thomas Baurez reviennent sur les sorties de la semaine. À commencer par "L’été dernier" de Catherine Breillat. La réalisatrice française fait son grand retour avec une histoire d’amour dérangeante entre Léa Drucker et Samuel Kircher. Également au programme de cette émission, la bipolarité selon Michel Gondry et Camille Cottin en mère courage dans "Toni en famille" de Nathan Ambrosioni.