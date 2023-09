Chute du Haut-Karabakh : "Le résultat d'une somme d'abandons et de trahisons"

information fournie par France 24 • 21/09/2023 à 08:39

À la une de la presse, ce jeudi 21 septembre, la victoire-éclair de l’Azerbaïdjan sur les séparatistes arméniens du Haut-Karabakh. L'offensive a fait au moins 200 morts et 400 blessés, selon les séparatistes. La proposition de l'UE de renouveler, pour dix ans, l'autorisation du glyphosate. La mobilisation, parfois violente, en Belgique, de groupes d’opposants à l’éducation à la vie sexuelle au collège. Et l’épineuse question de la révérence à faire, ou non, au souverain britannique.