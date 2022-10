Choisir son fonds ESG

information fournie par ODDO BHF AM • 26/10/2022 à 16:42

Quel est la différence entre ESG et ISR ? A quoi servent les labels ESG ? L'ESG fait référence à une série de critères d'évaluation environnementaux, sociaux et de gouvernance des entreprises. Ces critères ESG servent à mettre en place une stratégie de gestion en excluant certains secteurs et entreprises dans la construction d'un portefeuille. C'est ce que l'on appelle l'Investissement Socialement Responsable ou ISR. Certains fonds ESG disposent d'un Label. Un fonds labélisé, c'est donc la garantie pour l'épargnant d'une solide traçabilité et du bon emploi de son épargne.

Rachida Mourahib, responsable de la recherche ESG chez ODDO BHF AM vous explique les différences entre ESG et ISR et explique le rôle des labels dans le choix de son épargne.