Chine : le promoteur immobilier Evergrande, surendetté, au bord de l'asphyxie financière

information fournie par France 24 • 01/12/2021 à 10:10

Depuis le mois de septembre, le nom Evergrande affole les Bourses du monde entier. Asphyxié par 300 milliards de dollars de dette (260 milliards d'euros), soit l'équivalent de 2 % du PIB chinois, le deuxième promoteur immobilier du pays menace la croissance chinoise. Evergrande, c'est plus de 1 300 projets de construction dans toute la Chine, mais aussi des produits financiers, des voitures électriques, de l'élevage, de l'eau en bouteille ou encore un club de football. Pendant des années, le géant s'est endetté en continu pour financer ses activités. Mais les autorités chinoises veulent assainir tout le secteur immobilier et ont durci les critères pour emprunter. Résultat : Evergrande enchaîne les défauts de paiement et ses caisses sont vides pour terminer ses chantiers. Les acheteurs ne savent pas s'ils recevront un jour leurs appartements et les fournisseurs ne sont pas payés.