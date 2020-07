Chine : le boom des coopératives agricoles

France 24 • 13/07/2020 à 10:19

En Chine, la suffisance alimentaire est l'une des priorités du gouvernement. Un défi de taille car le pays compte près de 7% des terres arables de la planète et 20% de la population mondiale. L'une des façons que les autorités ont trouvé pour augmenter le rendement national est d'encourager la création de coopératives agricoles. Des financements publics ont été offerts dans ce but en 2007, et depuis le paysage rural chinois a été transformé. Notre correspondant en Chine s'est rendu dans l'une de ces coopératives.