information fournie par France 24 • 02/12/2022 à 09:28

Après les manifestations de ces derniers jours, Canton lève son confinement et Pékin annonce une accélération de la vaccination des plus vulnérables. La Chine enfin consciente des carences dans sa couverture vaccinale ? On va plus loin avec Patricia Allémonière et Bruno Daroux. Regards croisés aussi sur la solidarité affichée entre Joe Biden et Emmanuel Macron.