Charlotte Gainsbourg : "C'est un tel plaisir de filmer les gens qu'on aime"

information fournie par France 24 • 06/09/2021 à 19:26

Charlotte Gainsbourg, 50 ans dont 35 ans de carrière dans le cinéma, est la présidente du jury du 47e Festival du cinéma américain de Deauville. Entre "L'Effrontée" de Claude Miller, qui lui a valu le César du meilleur espoir en 1985, à son premier long-métrage "Jane by Charlotte", présenté cette année à Deauville, elle a tourné dans une soixantaine de films, en plus de sa carrière de musicienne, et désormais de réalisatrice. Laure Manent l'a rencontrée pour À l'Affiche.