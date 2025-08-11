Chaque jour, des centaines de personnes emmènent leurs chiens dans une piscine en Catalogne, qui leur est spécialement dédiée. Une bénédiction pour les animaux, face à la vague de chaleur qui frappe l'Espagne.
Chaleur: en Espagne, une piscine 100% réservée aux chiens
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro