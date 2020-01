Cette réforme des retraites version socialiste qui ne fâchera personne...

Ecorama : Désintoxez-moi • 23/01/2020 à 14:00

La gauche française et les verts viennent de publier un contre-projet à la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Age pivot, système à points : pour eux, d'autres choix sont possibles à condition de mettre les plus riches et les entreprises à forte contribution...Les explications de Marc Vignaud, journaliste au Point. Ecorama du 23 janvier 2019, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com