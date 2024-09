information fournie par France 24 • 15/09/2024 à 13:51

D’Hypatie à Simone de Beauvoir, en passant par Rosa Luxembourg, Jeanne Hersch, Simone Weil et Hanna Arendt, jusqu’à la vague plus récente des philosophes du Care et de l’Ecoféminisme - cet ouvrage met en lumière l’apport des femmes dans l’histoire de la philosophie occidentale, qui a été longtemps invisibilisé. Judith Grimaldi reçoit Laurence Hansen Løve, autrice avec Laurence Devillairs de "Ce que la philosophie doit aux femme".