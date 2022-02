César 2022 : la présidente Danièle Thompson espère une "cérémonie glamour et élégante"

information fournie par France 24 • 24/02/2022 à 16:46

On lui doit les scénarios de quelques-uns des plus grands succès du cinéma français. Passée derrière la caméra, elle a signé "Fauteuil d’orchestre", "Le code a changé" ou "Cézanne et moi", au point d'être considérée par beaucoup comme la papesse du septième art hexagonal, un terme qu'elle réfute. Danièle Thompson sera, le 25 février, la présidente de la 47ème cérémonie des César sur la scène de l’Olympia à Paris. Elle est l’invitée de ce numéro de "À l'Affiche" présenté par Louise Dupont.