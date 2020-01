Cérémonie des César 2020 : Marlène Schiappa indignée par les nominations de R. Polanski

France 24 • 30/01/2020 à 16:31

Le 28 février prochain aura lieu la 45e cérémonie des César du cinéma, où le très controversé réalisateur Roman Polanski a été nominé pas moins de 12 fois. Si Marlène Schiappa trouve sa nomination honteuse, le ministre de la culture Franck Riester se montre plus modéré et ne souhaite pas "confondre l'artiste et son oeuvre".