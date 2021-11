Centrafrique : les bâtisseuses d’avenir

information fournie par France 24 • 05/11/2021 à 16:01

Après des années de crise, la République centrafricaine se reconstruit. C'est le cas notamment à Bangui, la capitale, où les chantiers se multiplient. Si la plupart des chefs de travaux sont des hommes, de plus en plus de femmes s'imposent et ce en dépit des préjugés. Ingénieures ou ouvrières qualifiées sont les bâtisseuses d’une nouvelle ville mais aussi d’une société plus égalitaire, alors que leur pays se situe en bas de l’indice de développement de genre élaboré par les Nations unies.