Cédéao : la junte burkinabè "très ouverte aux propositions"

information fournie par France 24 • 03/02/2022 à 14:54

Les dirigeants de la Communauté économique des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) se réunissent jeudi à Accra, alors que trois pays de cette région frappée par les jihadistes, le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, sont dirigés par des militaires putschistes et ont été suspendus de ses instances. Saluant des "discussions franches" cette semaine à Ouagadougou, la ministre des Affaires étrangères du Ghana, Shirley Ayorkor Botchwey, qui a conduit la délégation de la Cédéao, a trouvé la junte burkinabé "très ouverte aux suggestions et aux propositions". Pour Ornella Moderan, Cheffe du Programme Sahel de l'Institut d'études de sécurité (ISS), "l'organisation régionale (Cédéao) souhaite se donner le temps de la réflexion et souhaite également se donner le temps du dialogue avec les nouveaux tenants de Ouagadougou pour voir dans quelles mesures il sera possible de trouver une solution qui soit plus sereine que l'option des sanctions utilisée il y a peu au Mali".