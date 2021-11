Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : une gestion flexible pour tirer parti du potentiel de l'Europe

information fournie par Boursorama • 09/11/2021 à 19:10

Lancé en 2017, Carmignac Portfolio Patrimoine Europe investit sur le potentiel de l'Europe en sélectionnant rigoureusement les actions et les obligations les plus attractives de la zone. Ce fonds flexible et multi-classe d'actifs est très adapté aux investisseurs cherchant un placement rentable sur le long terme, tout en atténuant les risques de perte.

Kevin Thozet, portfolio Advisor et membre du comité d'investissement de Carmignac était sur le plateau de Tendances de fonds pour expliquer le fonctionnement du fonds et sa composition.

