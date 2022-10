Carburants : un bras de fer politique ? Réquisitions des grévistes, le gouvernement durcit le ton

information fournie par France 24 • 12/10/2022 à 21:08

Le bras de fer entre le gouvernement français et les grévistes du secteur pétrolier s'est durci. Élisabeth Borne a lancé la réquisition du personnel pour faire fonctionner les dépôts de carburants. Les syndicats CGT et FO dénoncent une attaque inadmissible contre le droit de grève. Si les raffineries de TotalEnergies et Esso sont encore toutes bloquées, les négociations se sont ouvertes entre syndicats grévistes et la compagnie Total. Un tiers des stations-service manquent toujours de carburant.