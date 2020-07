France 24 • 17/07/2020 à 15:34

Les canicules font désormais plus de victimes plus que n'importe quel autre désastre naturel. Tueuse silencieuse, la chaleur est particulièrement difficile à supporter en ville : le réchauffement climatique y est deux fois plus rapide que la moyenne mondiale. Bâtiments, transports, pollution et peu d'arbres créent des "îlots de chaleur urbaine", où il fait 3 à 8° de plus qu'à la campagne.