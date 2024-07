Canada : un incendie "hors de contrôle" dévaste le parc national de Japser

information fournie par France 24 • 27/07/2024 à 12:46

Les pompiers luttent contre un gigantesque feu de forêt qui a dévasté une partie de la ville touristique de Jasper, dans l'ouest du Canada, ont indiqué les autorités. La localité se trouve au coeur du parc national de Jasper, le plus grand du pays, qui est connu pour ses montagnes, glaciers, lacs et cascades et qui attire 2,5 millions de visiteurs tous les ans. Entre 30 et 50% de la ville a été détruite par cet incendie toujours considéré comme "hors de contrôle", qui a déjà brûlé plus de 36.000 hectares.