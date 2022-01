C4Diagnostics propose des tests salivaires "presque aussi performants que les nasopharyngés"

information fournie par France 24 • 18/01/2022 à 15:41

Les tests PCR sur prélèvement salivaire sont de plus en plus fiables. C'est le cas du kit de test salivaire proposé par la société marseillaise C4Diagnostics dont les performances sont proches des tests PCR nasopharyngés. Pourquoi sont-ils si peu utilisés dans l'Hexagone ? "Les tests salivaires ne sont pas encore remboursés en France, et donc moins utilisés", regrette Younes Lazrak, PDG de cette entreprise de biotechnologie qui commercialise ses tests surtout à l'étranger.