Brésil : les eaux polluées de la baie de Guanabara, loin du cliché touristique

information fournie par France 24 • 22/03/2023 à 14:24

À l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, direction Rio de Janeiro, au Brésil, où la baie de Guanabara est la carte postale de la ville. Ses eaux en font pourtant l'une des zones les plus polluées de la côté brésilienne. Une véritable décharge dans laquelle se déversent chaque jour les égouts ainsi que des déchets chimiques et plastiques. Des riverains tentent de se battre pour dénoncer cette pollution à grande échelle qui menace aussi la biodiversité de cette baie et la pêche artisanale.