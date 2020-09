Brésil : le Pantanal, un paradis vert dans l'enfer des flammes

France 24 • 14/09/2020 à 16:22

L'an dernier, des incendies record en Amazonie avaient suscité l'indignation internationale. Et pourtant, cette année, le bilan de la saison des feux, qui dure jusqu'en octobre, pourrait être encore bien pire. Nos reporters Pierre Le Duff et Louise Raulais se sont rendus dans la région du Pantanal, à l'ouest du pays. Petit à petit, des pans entiers de cette immense zone humide se transforment en un désert de poussière et de fumée, ravagés par des incendies dont la grande majorité sont d'origine humaine. La faune, autrefois très riche, y est plus que jamais en danger.